Uhapšen Zaječarac za koga se sumnja da je od novembra do aprila izvršio 18 krivičnih dela

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, intenzivnim radom, rasvetlili su seriju krivičnih dela krađe i teške krađe i uhapsili B.Ž. (41) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela, kaže se u saopštenju PU Zaječar.

Kako se u saopštenju ističe sumnja se da je on, od novembra prošle godine do kraja aprila ove godine izvršio 18 krivičnih dela na području grada Zaječara kojom prilikom je izvršio obijanje više prodavnica i ugostiteljskih objekata. „Kod imenovanog je pronađen deo otuđenog novca kao i raznih napitaka koji će biti vraćen oštećenima“, kažu iz PU Zaječar. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti