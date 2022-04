Gorivo od 15 časova skuplje za najviše 10 dinara, cena evrodizela u NIS-u niža od maksimalne

Od danas, od 15 časova, važe nove maloprodajne cene naftnih derivata. Nova maksimalno dozvoljena cena evrodizela u narednih sedam dana biće 206,20 dinara, a benzina 184 dinara.

U odnosu na proteklu sedmicu, i benzin i dizel biće skuplji za najviše 9,9 dinara. Prethodnih sedam dana cena benzina bila je 174,10 dinara, a dizela 196,30 dinara. Nove cene važiće do sledećeg petka, a Vlada je, inače, Uredbu o ograničenju cena naftnih derivata produžila do kraja maja. Naftna industrija Srbije saopštila je da je korigovala cene, ali da ih neće povećati do maksimalno dozvoljene vrednosti. "U skladu sa izmenom Uredbe o akcizi i Pravilnikom, kao i sa