Baez obezbedio top 50, za finale sa Ramosom

Argentinski teniser Sebastijan Baez plasirao se u polufinale turnira iz serije 250 u Eštorilu, pošto je pobedio šampiona iz 2015. godine Rišara Gaskea sa 3:6, 6:1, 6:4.

Baez, trenutno 59. teniser sveta, u trećem setu je prelomni brejk napravio u devetom gemu, sa tri uzastopno osvojena poena. Argentinac je prethodno pobedio Žoaoa Sousu i Marina Čilića, a od sledećeg ponedeljka imaće rang karijere – trenutno je projektovan na 48. poziciji. After beating local star João Sousa and third seed Marin Cilic, @sebaabaez7 defeats 2015 champion Richard Gasquet 3-6, 6-1, 6-4 to book a spot in the Millennium @EstorilOpen semi-finals. Next for