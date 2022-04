Luka o Bojanovom šutu: Ne promašuje on mnogo takvih

Dalas je prošao u drugi krug plej-ofa prvi put od kako je u ovom timu Luka Dončić.

Slovenac je konačno dobio jednu seriju u plej-ofu, a prvi tim koji je dobio je Juta. Malo je falilo da Dončić odloži taj svoj uspeh jer je moglo lako da se desi da bude 3-3 u seriji. Da je Bojan Bogdanović pogodio poslednji šut na meču... „O, čoveče… Pomislio sam kako on ne promašuje mnogo takvih šuteva. Srce mi je stalo“, rekao je Luka Dončić kada su ga posle meča pitali kako je video Bojanov šut na kraju meča. Bojan Bogdanovic misses a WIDE open three for the win