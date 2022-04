Natho se oglasio povodom navodnih sukoba: Ne bi bili ni upola dobri bez Stanoja!

Izraelac se oglasio na Instagramu! Nedavno su se pojavile glasine da je Bibars Natho u sukobu sa šefom struke velikana iz Humske, Aleksandrom Stanojevićem, ali je sve tvrdnje Izraelac demantovao na svom Instagram nalogu. – Nedavno sam čuo glasine o „problemu“ između mene i trener Stanojevića.

To nije istina. Izrazito ga poštujem i mi sjajan odnos u klubu. Mislim da naš klub ne bi bio ni upola dobar ove sezone bez njega. Borićemo se do kraja, a za ove koji pričaju loše o klubu, znajte da nas to čini jačim – napisao je Natho. FOTO: Screenshot/BIbars66 Četiri kola pre kraja prvenstva crno-beli zaostaju dva boda za večitim rivalom, pa se trude da nakon četiri godine vrate pehar domaćeg šampionata u Humsku.