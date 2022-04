Danski tinejdžer u finalu Minhena!

Danski teniser Holger Rune plasirao se u svoje prvo ATP finale, nakon što je savladao Nemca Oskara Ote sa 2:0 u setovima (6:4, 6:4).

Osamnaestogodišnji Rune nije dobro započeo meč, iskusniji Ote vodio je sa 4:1 u prvom setu, ali je tada Danac napravio veliku seriju, osvojio narednih pet gemova i stigao do prvog seta. Obojica tenisera lako su čuvala svoj servis u drugom setu sve do rezultata 3:3, u sedmom gemu Rune je propustio tri brejk lopte. Ono što nije uradio, tada, mladi Danac jeste u narednom servis gemu protvnika. Načinio je brejk i stigao do pobede i plasmana u veliko finale turnira u