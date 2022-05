Zabrinutost u EU: Evropa ušla u rat s Rusijom preko Ukrajine, a cilj ne zna

Evropa je „ušla u rat“ s Rusijom preko Ukrajine, a nije jasno koji su vojni i politički ciljevi tog upadanja u svetski kovitlac dok sve veća ruska agresivnost i rešenost američkog predsednika Džozefa Bajdena da pruži ogromnu finansijski potporu i pošalje oružje Kijevu, guraju Evropu da postane poprište sukoba dve nuklearne velesile.

To danas pišu komentatori u medijima u Evropskoj uniji, a direktor italijanskog lista „Stampa“ Masimo Djanini kaže: „Putin se ne zaustavlja, a i mi zapadnjaci smo sad u ratu, pa zato evropske vlade to jasno moraju predočiti svojim gradjanima i javnosti“. Slično pitanje postavlja i francuski dnevnik „Mond“ koji ukazuje na to da je Vašington sad potpuno „preuzeo konce“ vodjenja rata u Ukrajini, jer su najnovije odluke o desetinama milijardi dolara finasijske i pomoći