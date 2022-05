Solana: Pre ili kasnije će morati da se pregovara s Putinom

Mirovni pregovori, ma koliko to izgledalo teško, su jedini izlaz za rešenje ukrajinske krize i rata, a ne samo oružje, ocenio je bivši čelnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU i nekadašnji generalni sekretar NATO Havijer Solana. „To je i jedini način da se izbegne sukob svetskih razmera između nuklearnih sila“, upozorio je on.

Solana je u tekstu za analitičku mrežu „Prodžekt sindikejt“ predočio da ruski predsednik Vladimir Putin „ne može promeniti tok istorije (…), on ne dobija očekivane pobede u bitkama u Ukrajini, ali to je problem koji se tiče, pogađa celu međunarodnu zajednicu“. „Kažnjavati sankcijama Risiju za Putinove prezrive poteze u Ukrajini mora poslužiti da ga se ubedi da je jedini izlaz za njega pregovarački sto i to je jedino rešenje koje bi moglo biti od svih, svetski