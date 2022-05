U Francuskoj kazna od 750 evra za vlasnika koji ne pokupi izmet svog psa

Beržerak, turistički gradić na jugozapadu Francuske, uveo je kaznu do 750 evra za vlasnika koji ne pokupi izmet svog psa na javnom mestu. „Ljudi s psima dužni su da odmah, na bilo koji odgovarajući način, pristupe prikupljanju izmeta životinje“ na ulicama, u parkovima, baštama i drugde, propisuje opštinska uredba.

Kazna od 750 evra verovatno je najveća u Francuskoj, smatra poslanik i specijalista za pitanja životinja, veterinar Loik Dombreval (Loïc Dombreval). "Pseći izmet može biti prava pošast u nekim gradovima, a to na kraju dovodi do stigmatizacije pasa i njihovih vlasnika", rekao je on za AFP. U gradskoj upravi Beržeraka za novouvedenu ;meru kažu da treba da "osigura bezbednost i javnu ;zdravlje". Gradska vlast takođe nalaže da se tokom šetnje psa ponesu "najmanje dve