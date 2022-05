Oblačno i kišovito na jugu, na severu sunčano

NOVI SAD - Sve je više oblaka iznad Srbije koji stižu sa Mediterana. Ciklon se premešta sa Apeninskog na jug Balkanskog poluostrva, donoseći i danas kišu jugu naše zemlje. U ostalim predelima biće umereno oblačno, a na severu sunčano.

Zbog oblačnosti i padavina, na jugu svežije nego na sunčanom severu. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna od 15 do 23. 03.05.2022. Utorak Na jugu Srbije pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostalim krajevima umereno oblačno, a na severu i sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 15 na krajnjem jugu Srbije do 23 stepena na severu Vojvodine. 04.05.2022. Sreda U većem