Stara škola ponovo dobila next gen: Marej u trećoj rundi ima klasik Novakom!

Škot bolji od Kanađanina! Endi Mari, škotski teniser i trostruki Gren slem šampion savladao je u drugoj rundi Mastersa u Madridu mladog kolegu Densia Šapovalova u tri seta i tako overio kartu za treću rundu turnira u prestonici Španije.

Rezultat po setovima bio je 6:1, 3:6, 6:2, i Britancu je bilo potrebno nešto više od dva časa igre da pobedi u duelu. WHAT. A. MATCH! 🇬🇧 @andy_murray defeats Denis Shapovalov 6-1, 3-6, 6-2 and will face Novak Djokovic in the third round of the #MMOPEN pic.twitter.com/9a5K7Pfx8g — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 3, 2022 Prvi set je bio od starta jednosmerna ulica, Šapovalov je samo na početku uspeo da uzme gem na svoj servis, da bi potom Mari sve ostalo uzeo bez