Jezive scene u NBA: Igrač Voriorsa slomio ruku (VIDEO)

Košarkaši Memfisa savladali su Golden Stejt Voriorse 106:101 u drugom meču NBA plej of serije i izjednačili rezultat na 1:1, a meč je, pored dobrih poteza obeležila i teška povreda Gerija Pejtona II.

Sve je počelo ovako – Geri Pejton II je dobio loptu i krenuo ka košu na zakucavanje, ali je u skoku brutalno zaustavljen od strane Dilona Bruksa. Usledio je jeziv pad i još jezivija povreda – lom lakta! Bruks je odmah isključen iz igre, dok je košarkašu Voriorsa ukazana pomoć A ako imate dovoljno jak želudac u videu pogledajte kako je došlo do “izvrtanja ruke”: Dillon Brooks ejected after this hard foul on GPII 😳 pic.twitter.com/SOPdOJFXow — Bleacher Report