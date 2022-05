Šolc o srpskim sankcijama Rusiji: Ne treba prevideti da je Srbija osudila napad Rusije na Ukrajinu

Kancelar Nemačke Olaf Šolc izjavio je danas u Berlinu da se Srbija i Evropska unija „ne slažu o svakom detalju“ kada je reč o sankcijama Rusiji, ali da ne treba prevideti da je Srbija „jasno i nedvosmisleno“ zastupala stav da je napad Rusije na Ukrajinu neprihvatljiv.

On je na pitanje novinara da prokomentariše činjenicu da Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i oceni da li će to uticati na njen put ka EU kratko odgovorio da ne treba prevideti da je Srbija u više navrata osudila napad Rusije. „Srbija je u više navrata jasno i nedvosmisleno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zastupala stav Evropske unije da se radi o napadu Rusije na Ukrajinu i da je to neprihvatljivo. Činjenica da se ne slažemo u