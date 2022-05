Reakcije na eliminaciju sitija: Spartak iz Moskve im se javno podsmeva, žestoka ‘prozivka’ srpskog kluba

Mančester siti ni ove sezone neće stići do pehara Lige šampiona.

Pep Gvardiola ni iz šestog puta Građane nije uspeo da dovede do najvrednijeg trofeja, a sada je prepreka bio madridski Real. Rodrigo i Karim Benzema su režirali senzacionalni preokret vredan plasmana u finale, a zbog kog su se usijale mreže. Tako se Spartak iz Moskve javno podsmevaoa Sitiju, putem svog Tviter naloga. – Možemo da potvrdimo da imamo isto trofeja Lige šampiona kao Mančester siti, objavio je ruski klub. Can confirm that we have the same amount of UCL