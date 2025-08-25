Đoković - Tijen: Taj-brejk odlučuje o drugom setu

Kurir pre 26 minuta
Đoković - Tijen: Taj-brejk odlučuje o drugom setu

Od najnovijeg Hronološki 6:6 - Lepa završnica gema, taj-brejk odlučuje o drugom setu. 5:6 - Tijen je osigurao taj-brejk u drugom setu. 5:5 - Izuzetno dug gem na kraju je pripao Novaku.

Đoković je spasao set loptu. Novak je u prvom setu imao samo četiri neiznuđene greške, a u drugom do sada čak 16. 4:5 - Šteta, Novak je bio u jednom od dužih gemova u meču. Pretio je, upisao neke fanstastične poene posle duge razmene, ali nije uspeo da izdrži do kraja. 4:4 - Pao je malo procenat prvog servisa Đokovića, ali je i dalje to dovoljno da održava svoj servis gem. 3:4 - Šteta, bio je Novak na 30:30, ali nije uspeo da stigne do brejk prilike. 3:3 - Tijen je
UŽIVO Đoković ekspresno vratio brejk! FOTO/VIDEO

B92 pre 1 minut
Sudija upozorio Novaka usred brejk lopte za protivnika: Đoković se samo nasmejao, a pogledajte šta ga je pitao posle gema

Nova pre 1 sat
Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Amerikanac zapretio, Srbin završio na podu

Mondo pre 51 minuta
Legendarni teniser došao da gleda Novaka u prvom kolu US Opena!

Telegraf pre 1 sat
On čeka Đokovića u drugom kolu US Opena: Novak ako prođe Amerikanca ponovo ide na Amerikanca!

Telegraf pre 3 sata
Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Danas pre 8 sati
