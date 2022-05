Meteo alarm na stazi na pola teritorije Srbije Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas i gde su najavljene padavine

Danas pretežno sunčano i toplije vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od tri na jugu do 12 stepeni na severu. Najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu slično vreme, sa jutarnjom temperaturom oko 12 i najvišom dnevnom oko 26 stepeni. Petak Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, u zapadnoj polovini zemlje posle podne nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata umeren i jak. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša od 23 do 26.