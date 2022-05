Teodosić i Alimpijević se bore za evroligu: Virtus slavio u Španiji i plasirao se u finale Evrokupa

MILOŠ Teodosić i njegov Virtus plasirali su se u finale Evrokupa, pošto su u polufinalu pobedili Valensiju u Španiji sa 83:73.

FOTO: AP Tim iz Bolonje će u meču za trofej igrati protiv najprijatnijeg iznenađenja takmičenja, ekipa Burse koju trenira Dušan Alimpijević, a koja je do finala stigla trijumfima nad Partizanom, Cedevita Olimpijom i Andorom i to sve u gostima. Meč koji je odigran u "La Fonteti" pripao je ekipi Serđa Skariola koji je odlično pripremio utakmicu i već u prvom poluvremenu stavio do znanja domaćinu da nema mnogo čemu da se nada. Virtus je na odmor otišao sa 12 poena