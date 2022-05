Pešić: Svi me pitaju za Jokića, a meni je Kalinić najvažniji igrač

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je večeras da Nikola Jokić želi da igra za nacionalni tim ovog leta, ali da mu je Nikola Kalinić najvažniji igrač za tim. „On želi da igra, ja se nadam da će da igra.

Ja sam njega ovako pitao, kao što vas pitam (…) Kaže: ‘Ne postavlja se pitanje da li ja želim. Hajde da vidim kakav je to program, da ja vidim šta ja mogu, šta ne mogu… I to je to“, rekao je Pešić za TV N1. Pešić je rekao da, gde god da ode, prvo ga pitaju za Jokića i istakao da mu to ne smeta. „Onda ja kažem: ‘Jokića? Na njega uopšte ne računamo’. Onda oni tamo kažu: ‘Vidi ovog, budale’. Meni ne smeta kad me pitaju da li Jokić će da igra ili neće. To je već