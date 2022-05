Za Đurđevdan toplo, sredinom dana birajte hladovinu

U Srbiji danas, ali i za vikend toplo. Preovlađivaće vedro vreme. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.

Ciklon sa juga Italije usloviće popodnevne pljuskove ponegde u Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugu. Jutarnja temperatura od 5 stepeni na jugu do 15 na severu, najviša dnevna do 27. U Beogradu sredinom dana birajte hladovinu. Temperatura do 26 stepeni. Do petka, 13. maja, biće toplo, u većini mesta pretežno sunčano, za vikend u zapadnim i južnim, a početkom sledeće sedmice i u istočnim predelima promenljivo i nestabilno sa pojavom pljuskova sa grmljavinom.