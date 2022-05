Objavljene nove cene goriva, važe večeras od 20 časova

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je objavilo obaveštenje o novom ograničenju visine cena goriva.

Ograničenje će stupiti na snagu danas u 20 sati i trajaće do 13. maja, do 15 sati. Kako je objavilo ministarstvo litar dizela će koštati 202 dinara, a benzina 180 dinara, što je za 4 dinara jeftinije nego do danas. Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom vanrednom obraćanju nagovestio da će derivati pojeftiniti za 10 dinara, to se nije dogodilo. Vučić: Cene goriva od 20 časova idu u rikverc, od sutra deset dinara jeftiniji benzin i dizel Vlada Srbije je