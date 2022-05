UN traži ponovno otvaranje luka u Odesi

Svetski program za hranu (WFP) Ujedinjenih nacija tražio je danas ponovno otvaranje luka u regionu Odese, na jugu Ukrajine da bi prehrambeni proizvodi u toj zemlji mogli slobodno da cirkulišu ka ostatku sveta. „U ovom trenutku ukrajinski silosi sa žitaricama su puni.

Istovremeno 44 miliona ljudi u svet kreće se ka gladi. Treba da otvorimo te luke da bi hrana mogla… da izađe iz Ukrajine“, rekao je šef te organizacije Dejvid Bizli, u saoštenju. „Svet to traži jer stotine miliona ljudi u svetu zavisi od tog snabdevanja“, rekao je on. On je rekao da je pozvao sve strane na koje se to odnosi da dozvole da ta hrana napusti Ukrajinu i da bude upućena tamo gde je „očajnički“ potrebna, da bi mogla da se izbegne pretnja od gladi. Pošto