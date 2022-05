Dalas uzvratio Sansima, Dončić na asistenciju od tripl-dabla

Dalas Maveriksi slavili su u trećoj utakmici protiv Finiks Sansa i pobedu upisali rezultatom 103:94.

Maveriksi su tako smanjili zaostatak u seriji na 2:1. Prvu pobedu u seriji upisala je i Filadelfija koja je rezultatom 99:79 savladala Majami. Finiks je dobro otvorio meč i stekao početnu prednost, ali to nije dugo trajalo. Kada je Dalas u prvoj četvrtini preuzeo vođstvo ni jednog momenta više nije dozvolio rivalu da se primakne. THIS IS OUR HOUSE. MAVS WIN!! @Chime | #dALLasIN pic.twitter.com/omweiMSlte— x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 7, 2022 Prednost