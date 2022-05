Pola Beograda ovog jutra nema struje! Detaljan spisak svih ulica, ali i tačne satnice kada stiže! (spisak)

BEOGRAD - Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenja struje danas, u nedelju, 8.maja, na distributivnom području Beograd.

Najavljena isključenja će biti uglavnom tokom prepodneva - u periodu od 5 sati ujutru do 10 časova. Osim za područje Voždovca gde je isključenje u selu Mali Mokri Lug, u ulici Braće Milić, od 8.30 do 17 časova. OVDE TAKOĐE MOŽETE POGLEDATI KADA VAM STIŽE STRUJA U istom periodu bez struje će biti i žitelji Vrčina na području Grocke, ali i više ulica u opštini Zvezdara. Pojedini stanari Ustaničke ulice u opštini Voždovac u nedelju će biti bez struje do 15 časova, a