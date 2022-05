Jovićević: Srbija uvodi sankcije Rusiji, ali nam to neće saopštiti Vučić

Izvršni urednik na portalu Nova.rs Mihailo Jovićević ocenio je u Novom danu da je sasvim izvesno da će Srbija uvesti sankcije Rusiji, i da je problem samo kako će to predsednik Aleksandar Vučić medijski da saopšti. "Sigurno je da neće predsednik to saopštiti, to su ružne vesti, to nije za njega", kazao je Jovićević.

Jovićević je kazao da je čitava javnost očekivala da će predsednik Vučić, tokom obraćanja u petak uveče, saopštiti datum kada će Srbija uvesti sankcije Rusiji, ali da su takva očekivanja bila nerealna. „On nikad nije izneo tako kompleksne i teške zaključke na takvom obraćanju, on čeka da to uradi Vlada, pa da onda kritikuje ili retroaktivno to podrži“, podsetio je gost Novog dana. Vučićeve najave da će se o aktuelnoj spoljnopolitičkoj situaciji konsultovati sa svim