Ruski ambasador u Poljskoj poliven crvenom bojom (VIDEO)

Ambasador Rusije u Poljskoj Sergej Andrejev napadnut je danas dok je pokušavao da položi cveće na vojno memorijalno groblje sovjetskih vojnika u Varšavi kada su njega, suprugu i grupu diplomata koja su ga pratili polili crvenom bojom, prenosi TASS.

Ambasador nije nastavio ka spomen obeležju. Policija, koja je na lice mesta stigla nekoliko minuta kasnije, opkolila je diplomate i pomogla im da dođu do automobila. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da napad na ruskog ambasadora u Varšavi odražava kurs Zapada ka reinkarnaciji fašizma. The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian