Šolc: Ukrajina neće prihvatiti rusku diktaturu

Nemački kancelar Olaf Šolc rekao je danas u obraćanju povodom 77. godišnjice kraja Drugog svetskog rata u Evropi 8. maja 1945, da u Ukrajini „ne može biti mira pod ruskom diktaturom“. „Ukrajina to ne bi prihvatila a ne bi ni mi“, rekao je Šolc u govoru emitovanom na nemačkoj televiziji, prenosi Dojče vele.

On je rekao da je uveren da ruski predsednik Vladimir Putin neće pobediti taj rat, koji je počeo 24. februara. „Ukrajina će pervladati. Sloboda i bezbednost će pobediti, kao što su sloboda i bezbednost trijumrfovali nad potčinjenošću, nasiljem i diktaturom pre 77 godina“, rekao je on. On je podsetio da su se Rusi i Ukrajinci nekad borili zajedno i podneli velike žrtve da poraze nacističku Nemačku. A sad, kako je dodao ruski predsednik Vladimir Putin „hoće da