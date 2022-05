Abazović: SAD i EU su moju Vladu videle kao spas od negativnog uticaja na Balkanu

Premijer Crne Gore Dritan Abazović je večeras izjavio da su SAD i Evropska unija njegovu vladu videli kao spas za zaustavljanje negativnog uticaja na Balkanu.

On je u ekskluzivnom intervju za prištinsku kablovsku televiziju Klan Kosova izjavio da je veoma zadovoljan podrškom, koja dolazi od raznih međunarodnih struktura i da je time pozitivno iznenađen. „Na taj način su to videli kao spas u novoj vlasti i njihova podrška svakako mora biti dobro iskorišćena“, kazao je on. Podvukao je da će se entuzijazam koji postoji u ovom trenutku samo povećati ako se donesu neke odluke koje je prethodna vlast propustila da donese.