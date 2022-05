Gasprom: Ukrajina neopravdano obustavlja tranzit gasa preko stanice „Sohranovka“

Gasprom je danas dobio obaveštenje od Ukrajine da će obustaviti tranzit gasa preko stanice „Sohranovka“ zbog „više sile“, ali mi ne vidimo prepreke da se tim pravcem nastavi tranzit prema evropskim potrošačima, izjavio je predstavnik Gasproma Sergej Kuprijanov.

On je naveo da je Ukrajina predložia da gas bude preusmeren na gasnu stanicu „Sudža“, ali je istakao da je to tehnološki nemoguće uraditi, preneo je Tass. Pošto u dopisu koji smo dobili nije navedeno o kakvoj se višoj sili radi, ne vidimo prepreku da se tranzit gasa nastavi preko stanice „Sohranovka“, kazao je Kuprijanov. On je dodao da Gasprom u potpunosti ispunjava sve obaveze prema evropskim potrošačima i isporučuje gas u skladu sa važećim ugovorima, a usluge