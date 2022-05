Prvo polufinale Evrovizije: Proglašeno prvih deset finalista (VIDEO)

Prvh 10 finalista Eurovision Song Contest 2022. koji se održava u Torinu u Italiji su Švajcarska, Jermenija, Island, Litvanija, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Holandija.

Italija je, zbog prošlogodišnje pobede, treći put domaćin Pesme Evrovizije. Za grad koji će ugostiti 40 predstavnika na takmičenju izabran je Torino, prva prestonica ujedinjene Italije i glavni grad pokrajine Pijemont. Publiku je u revijalno delu u „Pala Olimpiku" zabavio jedan od najpoznatijih italijanskih di-džejeva Beni Benasi.