Mask će odblokirati Trampov nalog na Tviteru

SAN FRANCISKO – Novi vlasnik Tvitera, milijarder Ilon Mask najavio je da će odblokirati nalog bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

Mask, osnivač kompanija Tesla i Spejs Eks, koji je krajem aprila kupio Tviter za 44 milijarde dolara, je, kako je saopštila ta kompanija, ocenio da je suspenzija Trampovog naloga bila pogrešna, prenosi „Vašington post”. „Mislim da je to bila moralno loša odluka, i da budem potpuno jasan, krajnje glupa”, rekao je on, preneo je Tanjug. Dodao je da nije bilo ispravno blokirati Donalda Trampa jer je to „otuđilo veliki deo zemlje i na kraju nije dovelo do toga da Tramp