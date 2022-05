Najbolji domaći film umalo nije snimljen: Ove priče o legendarnom "Ko to tamo peva" će iznenaditi mnoge

Da li možete da zamislite domaći film i kulturu uopšte, a da se "Ko to tamo peva" nije snimio ili da izgleda potpuno drugačije? Iako zvuči skoro pa nemoguće, zamalo je tako bilo, jer scenario je dosta menjan, a i mnogi glumci zamalo nisu ni glumili u ovom kultnom remek delu.

U oktobru 1980. desila se svetska premijera filma "Ko to tamo peva" i to u bioskopu "Kozara". Filma koji znamo na pamet od početka do kraja. Od onog natpisa "negde u Srbiji", gde grupice raznolikih ljudi čeka autobus krntiju međugradskog saobraćaja pa do kraja i ulaska u Beograd 6. aprila, datuma kad nije bilo baš najpametnije biti u glavnom gradu države koja je ulazila u Drugi svetski rat. Okupila se ekipa sa sve samim zvezdama ali i početnikom rediteljem,