Povređena žena u sudaru auta i kamiona na Kružnom putu: Na Zvezdari motociklista proleteo kroz staklo izloga, hitno hospitalizovan

Jedna osoba teško je povređena u sudaru putničkog i teretnog vozila kod petlje "1.000 ruža" na Kružnom putu.

Saobraćajna nezgoda se dogodila jutros oko šest časova na obilaznici oko Beograda kod hotela "Hiljadu ruža". Povređena je vozilom Hitne pomoći prebačen na VMA. Nesreća se dogodila kada je automobil, koji je vozila ženska osoba, prešao u drugu traku i udario u kamion. Proces izvlačenja povređene osobe trajao je dugo, a na lice mesta je došlo vozilo "Parking servisa" koje treba da ukloni smrskani automobil.