MVP Jokić - Šta se dešavalo posle originalnog uručenja nagrade?

Košarkaška vest dana je da je Nikola Jokić i drugi put uzastopno izabran za MVP-ja NBA lige, ali i veliko iznenađenje koje mu je priređeno u njegovom Somboru, gde je delegacija Denver Nagetsa na čelu sa trenerom Majkom Melounom došla da ispred Jokićeve ergele uruči nagradu maestralnom srpskom centru.

A šta se dešavalo posle toga? Na Tviter nalogu Denver Nagetsa je prikazan delić slavljeničke atmosfere u Somboru, Jokić je zapevao zajedno sa svojim trenerom, a uz to je bilo još zanimljivih detalja. Pogledajte u prilogu kako je to izgledalo. We've got a party in Serbia🇷🇸🤣