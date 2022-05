Detaljan spisak: Velike izmene na linijama gradskog prevoza u nedelju zbog Beogradskog maratona

ZA VREME održavanja 35. Beogradskog maratona, 15. maja, u nedelju, doći će do promene trasa linija javnog gradskog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Do izmena dolazi na sledećim linijama: Linija 2 Od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova linija radi u redovnom režimu. Od 7 do 9 časova vozila iz pravca Pristaništa se upućuju na Gospodarsku mehanu (spoljni krug) i na Omladinski stadion (unutrašnji krug). Linija će u tom periodu raditi na potezu Omladinski stadion – Dorćol – Pristanište – Gospodarska mehana. Linija 6 Od prvih jutarnjih polazaka do 11 časova linija neće saobraćati (vozila se uključuju