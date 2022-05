Građani Hrvatske izašli na ulice da podrže Čavajdu

Građani Hrvatske su večeras na ulicama u protestu podrške Mireli Čavajdi, prenosi N1.

Osim u Zagrebu, građani su protestovali u Puli, Sisku, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zadru i na Korčuli. Protesti u svim gradovima su počeli u 18 sati. Trudnica, kojoj u Hrvatskoj nije omogućen prekid trudnoće, na kraju će ipak otići u Sloveniju da to uradi nakon mesec dana razvlačenja po hrvtaskim bolnicama. Čavajda se obratila pismom javnosti. The protest “ENOUGH!” is an expression of solidarity with all women who have experienced various forms of violence