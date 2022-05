Broj žrtava eksplozije u slovenačkoj fabrici porastao na šest

Broj poginulih u eksploziji u hemijskoj fabrici "Melamin" u Kočevju povećao se na šest, nakon što je sinoć u ljubljanskom Kliničkom centru preminuo jedan od dvojice radnika koja su zadobila teške opekotine, potvrdio je direktor ove kompanije Srečko Štefanič.

Očekuje se da će policija danas izaći sa prvim rezultatima istrage o nesreći, a u fabrici ocenjuju da je do nje došlo ljudskom greškom. „Uzrok za tragični događaj najverovatnije je ljudska greška jednog od zaposlenih, do koje je došlo prilikom prepumpavanja sirovine u skladišni prostor“, rekao je juče Štefanič, dodavši da je došlo do zamene dvije sirovine. U nesreći je poginula jedna osoba zaposlena u fabrici „Melamin“, te petoro radnika jedne kompanije iz