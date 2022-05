Završen protest Fijatovih radnika, u ponedeljak dolaze u Beograd na razgovore

KRAGUJEVAC – Protest radnika Fijata u Kragujevcu, koji su nezadovoljni ponudom menadžmenta u vezi sa prestankom rada fabrike do proizvodnje novog modela, završen je nakon sastanka sa gradonačelnikom Nikolom Dašićem na kome je dogovoren zajednički sastanak sa predstavnicima ministarstva rada i privrede za ponedeljak u Beogradu.

Radnicima su posle sastanka saopštili da imaju dva zahteva – da ostanu da rade i da im se obezbede plate do početka proizvodnje novog modela ili da im se obezbede dostojanstvene otpremnine za one koji žele da odu. Kako su rekli, ponuda menadžmenta fabrike podrazumeva odlazak na rad u inostranstvo do početka proizvodnje novog modela ili odlazak na biro za zapošljavanje uz otpremninu. Gradonačelnik Dašić pozvao je okupljene radnike da budu strpljivi i poručio im da