Nadal: Nisam povređen, ja živim sa tim

Rafael Nadal bio je snužden na konferenciji za medije posle poraza od Denisa Šapovalova (1:6, 7:5, 6:2) i rekao je da ga je stopalo opet bolelo.

U drugoj polovini trećeg seta bilo je evidentno da se Španac fizički muči. – U pitanju je moje stopalo. To je sve. Ponovo stopalo, mnogo me je bolelo, to je to – rekao je Nadal i potom dodao: – Nisam se povredio. Ja sam igrač koji živi s povredom. Nije ništa novo, to je već tu. Nažalost, teško mi je od dana do dana, da budem iskren. Čak i ovako, pokušavam naporno. Naravno, teško mi je ponekad da prihvatim situaciju. Može da bude frustrirajuće to što mnogih dana ne