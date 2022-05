Još jedan vreo majski dan: Temperature danas i do 30 stepeni, a evo kada nam sledi obrt

U Srbiji će danas na severu biti pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Sutra u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno sa retkom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a u utorak će nestabilno biti u svim krajevima, ponegde sa kišom i