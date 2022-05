Svi se pitaju gde je završio vozač Neobična saobraćajna nezgoda u novopazarskom naselju Hteo da skrati put prečicom (video)

Fotografija neobične saobraćajne nezgode koja se dogodila u naselju Pazarište u Novom Pazaru osvanula je na društvenim mrežama! Na fotografiji se vidi automobil koji je izleteo sa sporednog puta i zakucao se u asfalt. Vozilo je tako i ostavljeno i svi se pitaju gde je vozač. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) - Hteo da skrati put prečicom - našalio se jedan korisnik. Za sada nije poznato da li ima povređenih. (Kurir.rs) Kurir