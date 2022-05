Novi zemljotres kod Čačka

U regionu Čačka noćas u 02.36 registrovan je zemljotres magnitude 2.7 jedinica Rihterove skale.

Zemljotresi takvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, objavio je Republički seizmološki zavod, prenosi RTS. U blizini Čačka 12. maja je registrovan zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihteru. 🔔 #Earthquake ( #земљотрес) M2.9 occurred 7 km W of #Čačak ( #Serbia) 3 min ago (local time 02:36:23). More info at: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/ZT6PFWpD3d 🖥 https://t.co/0tLBSS5S18 pic.twitter.com/LIPJVIsFmH