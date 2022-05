Piksi Stojković se oprostio od Osima: Šefe, hvala ti za sve i uživaj u raju

Od legendarnog Ivice Osima danas će se oprostiti bosanskohercegovačka, ali i svetska fudbalska javnost.

Jedan od legendarnih fudbalera koji je stigao u Sarajevo je i selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi. Piksi je za N1 govorio o tome po čemu će on pamtiti Ivicu Osima. "On je bio jedan veoma inteligentan čovek, čovek velikog srca, koji je ostavio dubok trag u našem fudbalu, u našem sportu. Ne pamtim ga kao igrača, ne znam njegovu igračku karijeru, ali ako nekome date nadimak 'Štraus sa Grbavice' to dovoljno govori o njegovim igračkim kvalitetima",