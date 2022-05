Sunčano i danas u Srbiji, temperatura do 29 stepeni

U zemlji danas sunčano i toplo. Jedino u planiskim predelima moguća kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, a najviša dnevna do 29 stepeni.

U Srbiji i drugog dana vikenda sunčano i toplo. Samo je u planinskim predelima južne i jugozapadne zemlje moguća kiša, pa i pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna dnevna od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i u ponedeljak.