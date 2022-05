Berbok: U narednim danima dogovor o šestom paketu sankcija Rusiji

Evropskoj uniji će biti potrebno još nekoliko dana da postigne dogovor u vezi sa šestim paketom sankcija Rusiji, izjavila je nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok. „Kao Nemci, znamo da ovo nije lak korak.

Određena pitanja još moraju biti rešena, a to se neće dogoditi danas“, rekla je ona novinarima uoči ministarskog sastanka EU u Briselu. Berbok je kazala da je, međutim, uverena da će u narednim danima doći do dogovora. Kako ukazuje Radio Slobodna Evropa (RSE), rat u Ukrajini je doveo do preispitivanja decenija energetske politike u kojoj je jeftini gas iz Rusije podržavao evropsku ekonomiju. "Uveren sam da ćemo uspeti postići šesti paket sankcija u idućim danima",