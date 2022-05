Od danas prijavljivanje mladih za 100 evra državne pomoći

Mladi od 16 do 29 godina od danas do 31. maja mogu da se na portalu Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs prijave za 100 evra pomoći države koja će biti isplaćena 1, 2. i 3. juna.

Ministar finansija Siniša Mali ranije je napomenuo da pravo na prijavu imaju mladi koji se nisu prijavili u prvom krugu, a oni koji su se već prijavili ne moraju to ponovo da čine. Objasnio je da se novi proces prijave otvara za one koji su u međuvremenu napunili 16 godina, ili su na neki drugi način stekli to pravo, odnosno ukoliko su prošlog puta imali pravo, ali nisu želeli da ga iskoriste. Mali je naveo da je u prvom krugu isplate, po 100 evra dobilo 1.059.425