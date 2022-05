Spremite se za pljuskove, grmljavinu i grad: Popodne obavezni kišobran i jakna, nepovoljna i biometeorološka prognoza! Kakvo nas vreme čeka za vikend?

U Srbiji je toplo i uglavnom sunčano, međutim, na severu i na zapadu zemlje i u Beogradu ima dosta oblačnosti, a u Bačkoj i u Podrinju javljaju se i prve predfrontalne nestabilnosti u vidu pljuskova sa grmljavinom, što će biti uvod u jaču promenu vremena tokom današnjeg dana, poručuje meteorology Đorđe Đurić.

- Noć iza nas bila je dosta topla i u Beogradu se temperatura spustila na 19°C i bilo je toplo širom Srbije, a nešto svežije i prijatnije na jugu i na istoku. Maksimalna temperatura biće danas od 24°C na severozapadu do 32°C na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 27°C. Inače, u većem delu zemlje biće sunčano, dok se na severu i severozapadu Srbije do podneva očekuje nestabilnije, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom – kaže Đurić za “Blic”. Prema