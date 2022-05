Stanojević: Razočaran sam, titula nam nije dozvoljena

Posle pobede njegove ekipe protiv Voždovca u gostima 3:0, trener Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da je mnogo razočaran raspeltom šampionske trke crno-belih sa Crvenom zvezdom. „S obzirom kakve se stvari dešavaju, nije realno da u ovom trenutku uzmemo titulu.

Tačnije, nije nam dozvoljeno. U više situacija smo bili brutalno pokradeni. To je suština, to su činjenice, ništa ne pričam napamet. O njihovim (Crvene zvezde, op. au) utakmicama neću da pričam, ali u našim nam je oduzeta titula koju smo zaslužili. Mnogo sam razočaran. Ne nadam se više. Pratim kako sve funkcioniše u poslednje vreme, vidim u kom pravcu sve ide“, istakao je Stanojević. Partizan bi do titule mogao samo ako u poslednjem kolu savlada na svom stadionu