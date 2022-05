Zelenski potvrdio evakuaciju ranjenih vojnika iz čeličane Azovstal

U toku je evakuacija ranjenih ukrajinskih vojnika iz čeličane Azovstal u Mariupolju, potvrdio je Volodomir Zelenski, a više od 260 boraca je prevezeno iz fabrike. „Nadamo se da ćemo uspeti da spasimo živote naših momaka“, rekao je ukrajinski predsednik povodom evakuacije, prenosi Gardijan.

Hana Maljar, zamenica ministra odbrane Ukrajine, rekla je da su 53 povređena vojnika prebačena u bolnicu u gradu Novoazovsku pod ruskom kontrolom i da je više od 200 drugih prevezeno koridorom do Olenivka. Svi evakuisani biće vraćeni kućama putem razmene, rekao je Malar. President @ZelenskyyUa: „A difficult day. But this day, like all others, is aimed at saving our country & our people. I want to emphasize that Ukraine needs Ukrainian heroes alive.“ The leader