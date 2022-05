Opasno! Otvorila se ogromna rupa na putu: Asfalt u Novom Sadu propao pod točkovima automobila (foto)

Novosađani koji su imali tu sreću da je spaze pre većih posledica, objavili su na društvenim mrežama fotografiju velike rupe u asfaltu na Podbari.

Naime, reč je o propalom asfaltu u Svetosavskoj ulici na Podbari, a kako se može videti na fotografijama, rupa je izuzetno duboka, pa predstavlja rizik za vozače i automobile. View this post on Instagram A post shared by Newnow.rs (@newnow.rs) Kako pojedini navode u komentarima na društvenoj mreži Instagram, rupa je nastala još proteklog petka, kada je asfalt propao pod automobilom. Ipak, obeležena je znakom, te je pretpostavka da će ubrzo biti sanirana.