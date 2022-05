Novi Beograd grabi ka tituli

Vaterpolisti prestoničkog kluba ubedljivi protiv Radničkog, na startu finalne serije plej-ofa prvenstva (17:9).

Novi Beograd je nedavno postao regionalni šampion, a uskoro bi mogao i do titule prvaka Srbije. Titula će pripasti ekipi koja stigne do dve pobede, a izabranici Igora Milanovića su večeras lupili prvu „recku“ protiv branioca trofeja – 17:9 (7:4, 3:1, 2:3, 5:1). Superjaki i skupi sastav domaćina vodio je priču od početka do kraja, pa ni jednog trenutka nije dolazilo u pitanje slavlje učesnika predstojećeg Fajnal-ejta Lige šampiona. Najviše golova za Novobeograđane